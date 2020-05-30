شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تنعي سامح زيتون بعد وفاته اثر إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الحكم السابق سامح زيتون الذى وافته المنية اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان مقتضب " تنعى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وجميع العاملين بالاتحاد الحكم سامح زيتون بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء".

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وتوفي اليوم الجمعة سامح زيتون الحكم السابق بمنطقة المنوفية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل الصحي بمستشفى حميات منوف، عقب تدهور حالته الصحية منذ يومين بعد أن شعر بآلام حادة تم على أثرها عمل التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس وعدم إستجابته للعلاج.

يذكر أن سامح زيتون أحد الحكام الشباب بمنطقة المنوفية له تجربة فريدة بتطبيق تقنية الفار خلال مباريات دوري مراكز الشباب الماضية فضلا عن رئاسته للجنة الشباب بحزب الوفد بالمحافظة بخلاف رئاسته لعدد من الجمعيات الخيرية وسعيه الدائم لمساعدة المحتاجين في مقر إقامته بقرية منوف.