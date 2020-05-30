خماسية اتحاد الكرة تنعي سامح زيتون بعد وفاته اثر إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تنعي سامح زيتون بعد وفاته اثر إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الحكم السابق سامح زيتون الذى وافته المنية اليوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان مقتضب " تنعى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وجميع العاملين بالاتحاد الحكم سامح زيتون بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء".
وتوفي اليوم الجمعة سامح زيتون الحكم السابق بمنطقة المنوفية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل الصحي بمستشفى حميات منوف، عقب تدهور حالته الصحية منذ يومين بعد أن شعر بآلام حادة تم على أثرها عمل التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس وعدم إستجابته للعلاج.
يذكر أن سامح زيتون أحد الحكام الشباب بمنطقة المنوفية له تجربة فريدة بتطبيق تقنية الفار خلال مباريات دوري مراكز الشباب الماضية فضلا عن رئاسته للجنة الشباب بحزب الوفد بالمحافظة بخلاف رئاسته لعدد من الجمعيات الخيرية وسعيه الدائم لمساعدة المحتاجين في مقر إقامته بقرية منوف.
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