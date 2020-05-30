شكرا لقرائتكم الجناينى: حسم ملف الدورى خلال الأيام المقبلة وهذه أخر تطورات حالة محمود سعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الاجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

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وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حالة عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.

وتطرق إلى إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، وقال :" حالة محمود سعد مطمئنة ويستجيب للعلاج وأجرينا كل الأمور اللازمة للتعامل مع الحالة والحمد لله لا توجد أى اصابات جديدة داخل اتحاد الكرة بالكورونا، كما سيتم تعقيم مقر اتحاد الكرة علما بأن الاصابة حدثت خارج الاتحاد عندما كان يستقبل محمود سعد مدربين عالقين عائدين من السعودية والامارات".