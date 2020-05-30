شكرا لقرائتكم ماسترز متفائل بعودة الجماهير الإنجليزية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تفاؤله بالسماح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب الموسم المقبل رغم أن الأمر قد يتم تدريجيا.

وعندما تعود عجلة الموسم الحالي للدوران في 17 يونيو بعد التوقف بسبب جائحة كورونا ستقام كل المباريات بدون جماهير.

Advertisements

وأبلغ ماسترز شبكة سكاي سبورتس "لا أحد يدري متى سينتهي اقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ويجب أن تكون هناك خطة طوارئ لكن يحدوني

التفاؤل إزاء عودة عشاق الدوري الممتاز إلى الملاعب الموسم المقبل وربما يحدث هذا تدريجيا. "ستكون دفعة معنوية هائلة وهذا ما نعمل من أجل تحقيقه.

وقال ماسترز أيضا في المقابلة إن فترة الانتقالات ستبدأ فور انتهاء الموسم الحالي لكن لا يوجد أي قرار بشأن مدتها.

وأضاف "سنعرف التفاصيل في غضون أسبوعين. سنبدأ فترة الانتقالات فور انتهاء الموسم والسؤال الآن عن مدتها".