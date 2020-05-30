شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تسمح بدخول جزئي للمشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئياً أمام المشجعين اعتباراً من 19 يونيو/ حزيران، بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس «كورونا» المستجد.
وقال مورافييسكي: إن «عودة المشجعين ستكون ممكنة»، موضحاً: إن عددهم الأقصى سيكون ما نسبته 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.
وتابع: «سنحرص على ألا تؤدي عمليات التعقيم وشراء التذاكر والوصول إلى الملعب، إلى تجمعات، وأن تخصص المقاعد للمشجعين في الملعب بطريقة تحترم المعايير الصحية».
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