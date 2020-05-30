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بولندا تسمح بدخول جزئي للمشجعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئياً أمام المشجعين اعتباراً من 19 يونيو/‏ حزيران، بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس «» المستجد.

وقال مورافييسكي: إن «عودة المشجعين ستكون ممكنة»، موضحاً: إن عددهم الأقصى سيكون ما نسبته 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.

وتابع: «سنحرص على ألا تؤدي عمليات التعقيم وشراء التذاكر والوصول إلى الملعب، إلى تجمعات، وأن تخصص المقاعد للمشجعين في الملعب بطريقة تحترم المعايير الصحية».

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