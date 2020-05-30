عودة «الليجا» و«الكالتشيو» 11 و20 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم في 20 يونيو/‏حزيران، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع في 20 يونيو إقامة المباريات المؤجلة من «الكالتشيو» وتشمل:إنتر مع سمبدوريا، وأتلانتا مع ساسولو، وتورينو مع بارما، وفيرونا مع كالياري.

وقال سبادافورا بعد اجتماع بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري: «أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها على البروتوكول، وأكد لي الاتحاد أن لديه خطة باء وخطة تاء. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو».

و«الخطة باء» هي صيغة تتمثل بإجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية، وذلك في حال عُلِقَ الموسم مجدداً، أو لم تُقم جميع المباريات،في حين أن الخطة «تاء» تقضي باعتماد الترتيب الذي وصل إليه الدوري قبل التوقف مجدداً.

ورأى سبادافورا أن «إيطاليا تنهض من جديد، ومن الطبيعي أن تفعل كرة القدم الأمر ذاته».

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وبحسب ما أشار إليه الوزير، لن تكون بداية عودة كرة القدم في 20 يونيو، بل قبل ذلك من خلال مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس في 13 يونيو.

من جهته،أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وذلك في 11 يونيو،حيث ستكون البداية بمباراة اشبيلية وبيتيس.

وتتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي، لكن تيباس أكد أن موعد انطلاق الموسم الجديد بات محدداً.

وقال رئيس الرابطة في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا»:«الأهم هو أن نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020»، مؤكداً أن الموسم المقبل سيبدأ في 12 سبتمبر/‏أيلول.وتابع:«سنكمل الموسم في 11 يونيو، نحن ننتظر دخول مدينتي مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية» من إجراءات تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء«كوفيد-19».

أما عن الخسائر المالية، فقال:العودة لا تعني أننا لن نخسر أي شيء، الأندية ستخسر ما يصل إلى 700 مليون يورو، يجب التفكير جيداً في كيفية تعويضها بالشكل المناسب.