جولف «السباق إلى دبي» يستأنف فعـالـياته مطلع يولـيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت الجولة الأوروبية للجولف المواعيد الجديدة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، لتقام في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في عقارات جميرا للجولف، وهي الحدث الختامي للجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمشاركة حصرية لأفضل 50 لاعباً على مدار العام.

وتم إلغاء، وتأجيل عدد من البطولات على روزنامة الجولة الأوروبية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن القائمين على الجولة أعلنوا عن الروزنامة الجديدة التي ستعاود فيها المنافسات الانطلاق بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل، عبر سلسلة من البطولات التي تقام في المملكة المتحدة، بداية من بطولة بيتفريد بريتش ماسترز، في 22 يوليو/ تموز المقبل، ثم تتواصل البطولات.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الحادية عشرة لجولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتم اتخاذ قرار بتمديد الفترة الزمنية للموسم الحالي ليكون الختام هذه المرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيتم تحديد إمكانية حضور الجماهير من عدمه بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي.