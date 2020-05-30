دورتموند يفتقد داوود وهالاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بوروسيا دورتموند انتهاء موسم لاعبه السوري الأصل محمود داوود بسبب إصابة في الركبة، وغياب نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عن مباراة غد الأحد ضد بادربون ضمن الدوري الألماني لكرة القدم.

وخرج داوود قبل خمس دقائق من نهاية مباراة دورتموند بمواجهة بايرن ميونيخ، وأكد النادي الأصفر والأسود أن موسم لاعبه داوود انتهى بشكل كامل.

وأصيب هالاند في نفس المباراة، وقال المدرب فافر إن إيرلينغ هالاند لن يكون موجوداً أمام بادربورن».