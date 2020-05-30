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إلغاء أقدم ماراثون في العالم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو ماراثون بوسطن وعمدة المدينة أن نسخة 2020 ألغيت نهائياً وسيُستعاض عنها بسباق افتراضي.

وقال عمدة بوسطن مارتن وولش على تويتر: «جمعية بوسطن ، بمساهمتنا ودعمنا، ارتأت أن استضافة النسخة ال124 من ماراثون بوسطن هذا العام غير ممكنة لأسباب تتعلق بالصحة العامة».

وأضاف: «لا توجد طريقة للحفاظ على شكل السباق التقليدي دون حضور أعداد كبيرة من الناس، وفي حين أن هدفنا وأملنا كانا احتواء الفيروس وإنعاش اقتصادنا، فإن تنظيم هذا النوع من الأحداث لن يكون مسؤولاً ولا واقعياً في 14 سبتمبر( تم تأجيله في المرة الأولى من إبريل/‏ نيسان إلى سبتمبر/‏ أيلول) أو في أي وقت من هذا العام».

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وبعد أن عجزت الحربان العالميتان الأولى والثانية والأزمات والتوترات الداخلية أو حتى الظروف المناخية القاسية في بعض الأحيان عن تعطيله، جاء عدو خفي مثل فيروس «كوفيد-19» وتسبب في إلغاء أقدم ماراثون في العالم (انطلق عام 1897).

وقرر المنظمون الاستعاضة عن الماراثون الفعلي بآخر افتراضي يُقام بين 7 و14 سبتمبر بحسب ما أعلنوا على الموقع الرسمي، كاشفين عن «سلسلة من الأحداث والأنشطة الافتراضية طوال أسبوع الماراثون في سبتمبر».

وتم الحفاظ على موعد سباقي شيكاغو في 11 أكتوبر، ونيويورك في الأول من نوفمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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