شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يبحث مع المدربين عودة النشاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد السلة اجتماعاً مع مدربي أندية الدولة ومسؤولي كرة السلة عن بعد بتقنية الفيديوكونفرنس، تم خلاله بحث سبل عودة النشاط التدريبي، تحسباً لعودة النشاط حسب توصيات الاتحاد الدولي، وتوصيات الجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والرياضي، مع الأخذ في الاعتبار كافة المحاذير الصحية.

ترأس الاجتماع عبداللطيب الفردان نائب رئيس الاتحاد، والدكتور منير سليمان المدير الفني، وتقرر تشكيل لجنة تأمين عودة النشاط برئاسة الفردان، وعضوية سالم المطوع أمين السر العام، وأسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات.

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