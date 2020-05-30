«حكم» لحمدان بن راشد يتأهب للداربي الإنجليزي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت



أكد المدرب أوين بوروز أن المهر «حكم» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يتأهب للمشاركة في سباق إنفيستيك داربي (ج1) الإنجليزي الذي يقام في الرابع من يوليو المقبل على مضمار أبسوم العريق، ومن المقرر أن يخوض الجواد تحدي نيوماركت ستيكس في 6 من الشهر القادم، ليختبر قدرته على المسافات الأطول في طريقه إلى إبسوم داونز حيث يأمل أن يكون ثالث جواد يحصل على اللقب بشعار سموه.

وأكد بوروز أنه يتطلع لاختبار قدرات «حكم» على المسافات الطويلة، وأنه يبدو جاهزاً لمواجهة التحدي، وقال: «رأينا ما يكفي ليؤكد أنه يمتلك الموهبة والقدرة على التفوق، ويجب علينا فقط توجيه طاقاته في الاتجاه الصحيح».

وعن الداربي قال مدرب إسطبلات كينجوود هاوس: «الداربي هو بمثابة حلم لنا، وقد يفتقر المهر للخبرة حتى يصل تلك المرحلة، وإذا ركض بشكل جيد قد يشارك في سباق هامبتون كورت بمهرجان رويال آسكوت القادم».

وبدأ «حكم» مسيرته في أواخر سبتمبر العام الماضي بحلوله في المركز الثالث في سباق للمبتدئة على مسافة 1400 متر، ثم عاد بعد شهرين ليظفر بلقب نوفيس ستيكس لمسافة الميل بمضمار كيمبتون، متفوقاً على مهر جودلفين الحائز على لقب البستكية التحضيري «ليزر شو».