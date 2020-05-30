«النصر» يطالب بإلغاء أجانب الألعاب الجماعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



خاطب نادي النصر اتحادات كرة الطائرة واليد والسلة، طالباً إلغاء قيد وتسجيل اللاعبين الأجانب في الألعاب الجماعية الثلاث.

وتأتي خطوة «العميد» بعد تلك التي قام بها نادي الوصل، حين قرر التخلي عن اللاعبين والمدربين الأجانب في الألعاب الجماعية.

وعدد النصر في الخطاب الرسمي الأسباب التي تدعو إلى عدم اعتماد اللاعب الأجنبي في المسابقات المحلية في الموسم المقبل وذلك بعد التأثيرات الكبيرة التي تركتها جائحة كورونا على مستوى الرياضة.

وكشف نادي النصر أن «الوقت الحالي لا يسعف للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، بسبب إغلاق المجالات الجوية لمعظم دول العالم، ومن ثم الارتفاع الكبير الذي ستكون عليه تذاكر السفر بعد فتح المجال مما سيضع عبئاً مالياً كبيراً على الأندية، إضافة إلى عاملي الفحوصات الطبية والحجر الصحي، وصعوبة الاختبار الفني وتقييم اللاعب».

وشرح النصر في الخطاب الموجه إلى الاتحادات الثلاثة أن قرار إلغاء اللاعبين الأجانب سيسهم في توفير النفقات المالية على الأندية، ونظراً للظروف التي نمر بها بعد تأثيرات جائحة كورونا، سيكون الإلغاء عاملاً إيجابياً لتقليص النفقات.

ورأى «العميد» في الخطاب أن هذا القرار لو طبق سيسهم في إتاحة الفرصة للاعبين المواطنين والمقيمين بالمشاركة في المنافسات (حيث يسهل تجمعهم واستكمال النشاط).

وكان نادي الوصل قد اتخذ خطوة جريئة قبل أسبوعين، حين تخلى عن اللاعبين الأجانب والمدربين الأجانب في فرق النادي للألعاب الجماعية، وقرر الرهان على المواطنين، وذلك من أجل منح الكوادر المحلية من لاعبين ومدربين فرصة اللعب، إلى جانب التعامل مع المستجدات المالية والتأثيرات التي تركتها جائحة كورونا على المستوى الرياضي.