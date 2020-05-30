تيانا تورط حكماً سلوفينياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية بأن الحكم الدولي المعروف السلوفيني سلافكو فينسيتش متورط مع إحدى عصابات الدعارة والمخدرات وتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة البوسنية.

وكان فينسيتش الذي أدار عدة مباريات أوروبية هذا الموسم أبرزها بين ليفربول وجنك في دوري الأبطال، متورط بهذه الجرائم عبر تيانا ماكسيموفيتش،التي يُعتقد أنها زعيمة عصابة الدعارة والتي تم إلقاء القبض عليها أيضاً خلال محاولتها عبور الحدود مع كرواتيا في قارب.

وأكدت صحيفة «24Sata» الكرواتية، أن شرطة البوسنة والهرسك، ألقت القبض على الحكم سلافكو في كابينة بمدينة بيليينا، بعد العثور على تسع فتيات و26 رجلاً ومخبأ للأسلحة والكوكايين.