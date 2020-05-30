خورفكان يقترب من التعاقد مع بديل فهد حديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد عمر جوهر لاعب وسط خورفكان إلى فريقه بعد انتهاء إعارته للشارقة، وكان جوهر أُعير للملك في فترة الانتقالات الشتوية، ومن جهة أخرى اقتربت إدارة الخور من التعاقد مع بديل اللاعب فهد حديد، وينتظر أن يتم التوقيع معه خلال الساعات المقبلة.

واتجه خورفكان بعد عدم توصله الى اتقاف مع حديد لتجديد عقده للبحث عن لاعب بديل ودخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب يجيدون اللعب في نفس وظيفة فهد حديد وبعد مفاضلة تم الاتفاق مع لاعب صاحب خبرة في دوري الخليج العربي ويملك سيرة ذاتية جيدة، ومن جهته سيحدد فهد حديد وجهته قريباً بعد تلقيه أكثر من عرض.