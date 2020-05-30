شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقترب من التعاقد مع بديل فهد حديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد عمر جوهر لاعب وسط خورفكان إلى فريقه بعد انتهاء إعارته للشارقة، وكان جوهر أُعير للملك في فترة الانتقالات الشتوية، ومن جهة أخرى اقتربت إدارة الخور من التعاقد مع بديل اللاعب فهد حديد، وينتظر أن يتم التوقيع معه خلال الساعات المقبلة.
واتجه خورفكان بعد عدم توصله الى اتقاف مع حديد لتجديد عقده للبحث عن لاعب بديل ودخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب يجيدون اللعب في نفس وظيفة فهد حديد وبعد مفاضلة تم الاتفاق مع لاعب صاحب خبرة في دوري الخليج العربي ويملك سيرة ذاتية جيدة، ومن جهته سيحدد فهد حديد وجهته قريباً بعد تلقيه أكثر من عرض.
كانت هذه تفاصيل خبر خورفكان يقترب من التعاقد مع بديل فهد حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.