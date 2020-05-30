أهلي جدة ينتظر رد عسيري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



رفع أهلي جدة من عرضه لتجديد عقد صانع ألعابه الدولي عبد الفتاح عسيري (26 عاماً) للمستوى الأعلى (1.8 مليون ريال سنوياً) ولايزال بانتظار رد اللاعب الذي تبقى على دخوله الفترة الحرة 45 يوماً.

وأبانت تقارير أن مدة العقد الجديد التي قدمها الأهلي 3 سنوات فيما لا تستبعد التقارير امتلاك اللاعب عروضاً منافسة وخاصة من قطبي العاصمة النصر والهلال، ما يحتم على الأول رفع الامتيازات لكسر الفوارق إذا أراد المحافظة على نجمه الدولي.

ونشأ العسيري في نادي حطين بجازان قبل أن ينتقل عام 2012 إلى الاتحاد، وفي 2016 انتقل إلى غريمه الأهلي.

على صعيد متصل، حذر القانوني السعودي أحمد الأمير بقية الأندية من الدخول في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة المحمية، مبيناً أن ذلك يعرضها للعقوبة تحت بند تحريض اللاعب ضد ناديه.

على صعيد آخر، أعلن النصر توقيع عقد مع منصة TSL المختصة بالذكاء الاصطناعي من أجل قياس المعدلات الفنية والنفسية للاعبين في المرحلة القادمة.