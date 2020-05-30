ريال مدريد ومانشستر يونايتد في صدارة أكثر الأندية قيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت دراسة أجرتها شركة «كاي بي إم جي» للمحاسبة، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لا يزالان يتصدران قائمة أكثر أندية كرة القدم قيمة في أوروبا.

ويتصدر النادي الملكي الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري الأبطال (13 مرة)، القائمة مع قيمة للشركة تقدر بـ3.5 مليار يورو (3.88 مليار دولار أمريكي)، أمام يونايتد (3.342 مليار يورو).

وتقدم القطب الثاني للكرة الإسبانية، برشلونة، إلى المركز الثالث في القائمة على حساب بايرن ميونيخ الألماني، مع قيمة تقدر بنحو 3.2 مليارات يورو.

وتأخذ «كاي بي إم جي» في الاعتبار عوامل عدة في احتساب قيمة الشركة، هي الربحية الحسابية، الشعبية، القدرات الرياضية، حقوق البث التلفزيوني، وملكية الملاعب.

وأشارت الشركة التي أعدت التقرير، إلى أن قيمة الريال زادت بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي، أي ضعف النسبة المئوية للزيادة في قيمة يونايتد.

وتهيمن أندية البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا (إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا وألمانيا) على القائمة، مع 27 من أصل 32. وتبرز إنجلترا مع الحصة الأكبر، مع تسعة أندية، ستة منها بين العشرة الأوائل.

وللمرة الأولى منذ اطلاق هذه الدراسة عام 2016، تخلو قائمة الأندية العشرة الأوائل من أي نادٍ إيطالي، مع تراجع بطل «سيري أ» في المواسم الثمانية الماضية، يوفنتوس، إلى المركز الحادي عشر، أما القطب الثاني للكرة الإيطالية، ميلان، فكان الوحيد بين الأندية الـ32 الذي تراجعت قيمته بين عامي 2016 و2020.

كما أبرز التقرير التراجع الكبير في إيرادات الأندية جراء تعليق المنافسات لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع ما يعنيه ذلك من توقف عائدات المباريات والبث التلفزيوني.

كما يأخذ التقرير في الاعتبار، تقريراً سابقاً للشركة نفسها عن تأثير «كوفيد-19» في انخفاض القيمة السوقية للاعبين، بقيمة تقدر بين 6.6 و10 مليارات يورو.

لكن «كاي بي إم جي» اعتبرت أنه «من غير الممكن تحديد كمية هذه التأثيرات بطريقة موثوق بها».