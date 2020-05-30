ريكياردو تواصل مع فيراري قبل الانتقال إلى ماكلارين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سائق الفورمولا1 الأسترالي دانيال ريكياردو أنه أجرى مباحثات فريق فيراري الإيطالي، قبل تعاقده هذا الشهر مع فريق ماكلارين في اتفاق يدخل حيز التنفيذ في 2021.

وسينضم ريكياردو إلى صفوف الفريق البريطاني بدءاً من العام المقبل، ليحل بدلاً من الإسباني كارلوس ساينز الذي سيقود سيارة الفريق الأحمر اعتباراً من بطولة 2021، خلفاً للألماني سيباستيان فيتل الذي سيترك مقعده مع فيراري في نهاية الموسم.

لكن ريكياردو أكد لشبكة «سي أن أن» الأمريكية أنه كان على تواصل مع الفريق الإيطالي في مراحل سابقة بشأن الانتقال إلى صفوفه.

وأوضح: «حصلت نقاشات تعود إلى أعوام مضت، وهذا الأمر استمر حتى الآن».

وتابع «نعم، لن أنكر ذلك. لكن بالطبع الأمور لم تصل إلى خواتيمها».

وأمضى ريكياردو 5 أعوام مع فريق ريد بول، قبل أن يلتحق في 2019 بفريق رينو الفرنسي، لكن الأسترالي فشل خلال بطولة العام الماضي، في الصعود إلى منصة التتويج ولو مرة واحدة، وأنهى الموسم في المركز التاسع، الأسوأ له منذ بداية مسيرته في الفئة الأولى مع تورو روسو عام 2013.