إلغاء ماراثون بوسطن لأول مرة منذ 124 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو ماراثون بوسطن وعمدة المدينة أن نسخة 2020 التي تم تأجيلها من 20 إبريل إلى 14 سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قد ألغيت نهائياً وسيُستعاض عنها بسباق افتراضي.

وقال عمدة بوسطن مارتن وولش على تويتر: «جمعية بوسطن الرياضية، بمساهمتنا ودعمنا، ارتأت أن استضافة النسخة الـ124 من ماراثون بوسطن هذا العام غير ممكنة لأسباب تتعلق بالصحة العامة».

وأضاف: «لا توجد طريقة للحفاظ على شكل السباق التقليدي دون حضور أعداد كبيرة من الناس، وفي حين أن هدفنا وأملنا كانا احتواء الفيروس وإنعاش اقتصادنا، فإن تنظيم هذا النوع من الأحداث لن يكون مسؤولاً ولا واقعياً في 14 سبتمبر أو في أي وقت من هذا العام».

من جهته، قال مدير السباق توم جريلك: «إن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على صحة المجتمع، وكذلك صحة موظفينا، المشاركين، المتطوعين، المتفرجين والمشجعين».

وبعد أن عجزت الحربان العالميتان الأولى والثانية والأزمات والتوترات الداخلية أو حتى الظروف المناخية القاسية في بعض الأحيان عن تعطيله، جاء عدو خفي مثل فيروس «كوفيد-19» وتسبب في إلغاء أقدم ماراثون في العالم (انطلق عام 1897).

وقرر المنظمون الاستعاضة عن الماراثون الفعلي بآخر افتراضي يُقام بين 7 و14 سبتمبر بحسب ما أعلنوا على الموقع الرسمي، كاشفين عن «سلسلة من الأحداث والأنشطة الافتراضية طوال أسبوع الماراثون في سبتمبر».

وتم الحفاظ على موعد سباقي الماراثون الرئيسيين الآخرين المقررين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وهما شيكاغو في 11 أكتوبر، ونيويورك في الأول من نوفمبر.