استئناف كأس إنجلترا أواخر يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة استئناف مسابقة كأس إنجلترا أواخر شهر يونيو المقبل بعد توقفها منذ آذار بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تقام مباراتها النهائية في الأول من أغسطس، وذلك غداة إعلان رابطة الدوري استئناف مبارياته اعتباراً من موعد أولي هو 17 يونيو.

وتوقفت مسابقة الكأس قبل انطلاق الدور ربع النهائي بسبب جائحة «كوفيد-19»، إلا أن المنظمين يأملون في استئنافها تزامناً مع عودة مباريات الدوري الممتاز.

وستقام المباريات الأربع لربع النهائي السبت والأحد 27 و28 يونيو، فيما لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت المواجهات ستقام على ملاعب الفرق التي كان من المقرر أن تستضيفها، أو على ملاعب محايدة.

ويلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي، فيما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق نيوكاسل، ويلعب شيفيلد يونايتد مع أرسنال ومانشستر يونايتد مع نوريتش.

وسيقام الدور نصف النهائي في 11 و12 يوليو على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن المباراة النهائية في الأول من أغسطس.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وسيتشكل استكمال المسابقة دفعة للاتحاد من الناحية المادية، بعدما حذّر رئيسه التنفيذي مارك بولينجهام في إبريل الفائت من خسائر للاتحاد قد تصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (184 مليون دولار) في حال تعذّر استكمال المسابقة.

وقال بولينجهام: «يسعدنا التوصل إلى اتفاق لموعد مبدئي لاستئناف موسم 2019-2020 من كأس انجلترا، شكلت المسابقة جزءاً لا يتجزأ من روزنامة كرة القدم الإنجليزية منذ ما يقارب من 150 عاماً، ونود أن نشكر مسؤولي وأندية الدوري الممتاز على دعمهم لتحديد مواعيد المباريات المتبقية خلال هذه الفترة الاستثنائية».

وتابع «لقد كانت فترة صعبة للعديد من الأشخاص وفي وقت تعتبر (العودة) خطوة إيجابية، يعتمد تاريخ الاستئناف على الالتزام بإجراءات السلامة. تبقى صحة وسلامة اللاعبين والموظفين والجماهير أولويتنا».