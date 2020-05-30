حنان خليل تحل رابعة في تصفيات المنطقة الآسيوية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت حنان خليل الحوسني لاعبة المنتخب الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، نتائج جيدة في تصفيات المنطقة الآسيوية (3.1) للشطرنج لفئة الناشئات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة على شبكة الإنترنت «أونلاين»، وتستمر حتى يوم 3 يونيو المقبل، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى على الشبكة العنكبوتية، نظراً للإجراءات الاحترازية المطبقة في العالم لمنع تفشي فيروس كورونا، واستمراراً للبطولات الشطرنجية خاصة أن اللعبة مرتبطة بشبكة الإنترنت.

وجاءت حنان خليل في المركز الرابع على مستوى المنطقة الآسيوية التي لعبت بها (3.1) ورغم أنها لم تتأهل للمباريات النهائية حيث تتأهل أول 3 لاعبات فقط في الترتيب العام إلا أنها قدمت مستوى جيداً من خلال حصولها على 6 نقاط في 9 جولات، بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث ونقطتين عن المركز الأول، وهو ما يؤكد أن اللاعبة في دائرة المنافسة على الصدارة، فيما جاءت ريان محمد المازمي لاعبة المنتخب الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز التاسع بعدما سجلت 5 نقاط في 9 جولات ثم زميلتها فاطمة سيف آل علي في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

أما لاعبونا الذين لعبوا في تصفيات المنطقة الآسيوية (3.1) للناشئين فلم يحققوا أي من المراكز المتقدمة حيث تراجع عمار السدراني إلى المركز 22، فيما جاء محمد سعيد اليليلي وسيف أحمد في مراكز متأخرة.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن المشاركة في أي بطولة ظاهرة إيجابية للاعبين واللاعبات لأنها ترفع من المستوى الفني وتزيد الاحتكاك وترفع معدل التنصيف بحصول أي لاعب على نقاط المشاركة، وبعيداً عن النتائج التي حققها جميع لاعبي المنتخب في البطولة، وظهور حنان خليل في مركز متقدم إلا أن سياسة الاتحاد لن تتغير بالاستمرار في المشاركة في البطولات خاصة التي تقام على الشبكة العنكبوتية نظراً لأنها لا تكلف الاتحاد تذاكر سفر ولا فنادق وسفر بعثة، وفي كل الأحوال علينا أن نواصل المشاركات من أجل رفع مستوى لاعبينا والوصول بهم إلى الألقاب الدولية.