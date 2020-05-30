شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مباريات الدوري الياباني لكرة القدم 4 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، الجمعة، أن مباريات الدوري الأول للعبة الشعبية في البلاد ستستأنف في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، بعد توقف استمر لنحو أربعة أشهر جراء أزمة فيروس «كوفيد-19».

وصوت مسؤولون من دوري القسم الأول لصالح استئناف مباريات البطولة واستكمال الموسم بعد تخفيف قيود العزل والإغلاق جراء العدوى في البلاد خلال الأسبوع الحالي.

وأقيمت جولة واحدة فقط من موسم البطولة قبل توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وستقام المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، تجنباً لانتشار العدوى.

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