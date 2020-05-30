أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك.
تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك
لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك على قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى قرر إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادى القرن الأفريقي، مطالبين بالحصول على اللقب، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" من قبل فى تحديد صاحب اللقب.
اجتماع مهم غدا للجنة الطبية العليا لمناقشة استئناف النشاط الرياضى
تعقد اللجنة الطبية العليا، برئاسة دكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مهماً غداً السبت، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى ظل المستجدات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والتوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضى لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .
حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي
تلقى حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، عرضاً من أحد الأندية السعودية للرحيل إليها بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن فريقه بنهاية الموسم، في الوقت الذي أكد اللاعب موافقته على عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم.
اتحاد الكرة: محمود سعد يستجيب للعلاج وحالته فى تحسن مستمر
أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات، وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.
واصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إرساله برنامج التدريب للاعبى الفريق من أجل الاستمرار فى خوض المران المنزلى للحفاظ على لياقتهم البدنية، ولم يخطر الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبى الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، بأى أمر يخص المران الجماعى للفريق، حيث تنتظر الإدارة البيضاء والجهاز الفنى موقف النشاط الكروى فى مصر خلال الموسم الجارى، ويرغب كارتيرون فى حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم خلال فترة التوقف، خاصة فى ظل انتظار مصير أيضا مواجهة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى حيث ينتظر الفريق، موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد المواجهة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بالصعود أو استكمال الدورى
دارت مناقشات بين رؤساء أندية القسمين الثانى والثالث، خلال الساعات الأخيرة، لتحديد موقفهم من استكمال النشاط الرياضى هذا الموسم، واتفق رؤساء الأندية المتصدرة فى القسمين الثانى والثالث على إرسال خطابات لاتحاد الكرة للمطالبة بالصعود إلى القسمين الأول والثانى أو استكمال الموسم لتحديد الصاعدين للدرجات والاقسام الأعلى، وتسود حالة من الغموض حول مصير دوريات المظاليم هذا الموسم، فى ظل انتشار فيروس كورونا واتجاه اتحاد الكرة لاعتبار الموسم كأن لم يكن فى حالة الغاء النشاط هذا الموسم.
مجلس الأهلي يعتمد العقود الجديدة فى النشاط الرياضي خلال الاجتماع المقبل
يعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه المقبل، عقود بعض لاعبى النشاط الرياضى بعد تجديدها خلال الفترة الماضية خلال الجلسات التى تمت مؤخراً بين مسئولى النادى وبعض لاعبى الفرق المختلفة داخل القلعة الحمراء، وفى مقدمة اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم مؤخراً، أحمد قطب لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادى، وثنائى فريق كرة السلة "سيدات" دينا عمرو وثريا محمد.
وكيل فرجانى ساسى يوضح حقيقة عرض اتحاد جدة لضمه من الزمالك
كشف مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حقيقة عرض اتحاد جدة السعودى لضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الأيام الأخيرة حول تلك رغبة النادى السعودى فى ضم اللاعب التونسى، وقال وكيل ساسى لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الجارية لم يحدث أمر رسمى فى المسألة، ولم يصل عرض للاعب بصورة رسمية حتى يتم الحديث عنه.
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