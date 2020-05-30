شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ينتظر العروض الأوربية قبل إعلان موقفه من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر رمضان صبحي نجم هجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني موقف العروض الأوربية، قبل تحديد موقفه النهائي باستمراره مع الأهلي في الموسم الجديد أو العودة لأوروبا، خاصة أن الرؤية ما زالت غير واضحة بشأن مستقبل الجناح الدولي الذي سبق وأعلن أنه يرغب في العودة لأوربا قبل أن يتراجع مؤخراً ويؤكد أنه لا يمانع في البقاء مع الأهلي إذا لم تكن العروض الخارجية قوية ومن أندية ستضيف له على الصعيد الفني.

واقترب الأهلي من غلق ملف رمضان صبحي بسبب إرتفاع سعره، حيث سبق وحدد هيدرسفيلد مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عنه كما أن اللاعب كان يرغب في العودة لأوربا لكن الأمور تغيّرت حالياً بسبب تداعيات "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ عدة أشهر وتسببت في تجميد النشاط الرياضي فالنادي الأنجليزي أعلن استعداده لتخفيض المقابل المالي المطلوب للإستغناء عن اللاعب كما أن رمضان رحّب بفكرة البقاء في الاهلي لو لم تكن العروض الأوربية من دوريات قوية.

وارتبط اسم رمضان صبحي بعدة أندية أوربية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني مُعاراً من الإرسنال الإنجليزي وكذلك فيورتينا الإيطالي لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الآن بعروض رسمية لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الذي لا يمانع في لرحيل اللاعب لأي نادً يدفع المبلغ المطلوب، وينتظر الأهلي وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشراء نجم المنتخب الأولمبي.