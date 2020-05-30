7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 فى مقدمتها، حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي.

تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك على قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى قرر إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادى القرن الأفريقي، مطالبين بالحصول على اللقب، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" من قبل فى تحديد صاحب اللقب.

اجتماع مهم غدا للجنة الطبية العليا لمناقشة استئناف النشاط الرياضى

تعقد اللجنة الطبية العليا، برئاسة دكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مهماً غداً السبت، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى ظل المستجدات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والتوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضى لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي تلقى حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، عرضاً من أحد الأندية السعودية للرحيل إليها بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن فريقه بنهاية الموسم، في الوقت الذي أكد اللاعب موافقته على عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم.