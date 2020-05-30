أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، النداء الأخير من الأهلي إلى فايلر: "أزارو يحتاج فرصة ثانية".

النداء الأخير من الأهلي إلى فايلر: "أزارو يحتاج فرصة ثانية"

فيما يُشبه النداء الأخير، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الإبقاء على المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى، وأوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

تدريبات بدنية شاقة للشناوى وسعد سمير ونيدفيد فى الجيم شارك محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، زملاءه بالفريق سعد سمير وكريم نيدفيد فى بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، حيث يسعى الشناوى للحفاظ على معدل لياقته البدنية فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، فيما يخوض الثنائى سعد سمير وكريم نيدفيد تدريبات تأهيلية من الإصابة، وأعاد الشناوى نشر صورتهم التى نشرها محمد وافى عبر حسابه على انستجرم، وعلق عليها: "عمل صعب.. عاش يا رجالة".

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تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك على قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى قرر إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادى القرن الأفريقي، مطالبين بالحصول على اللقب، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" من قبل فى تحديد صاحب اللقب.

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي تلقى حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، عرضاً من أحد الأندية السعودية للرحيل إليها بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن فريقه بنهاية الموسم، في الوقت الذي أكد اللاعب موافقته على عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم.