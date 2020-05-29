الدوري الإسباني يعود للحياة 11 يونيو المقبل

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صورة أرشيفية

اتفقت مجموعة التواصل المشكلة من المجلس الرياضي الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري على جدولة الـ11 جولة المتبقية من دوري الدرجة الأولى، الذي سيتم استئنافه يوم الخميس 11 حزيران/يونيو بمباراة الديربي بين اشبيلية وريال بيتيس، على أن تقام منافسات الجولة الأخيرة يومي 18 و19 تموز/يوليو المقبل، كما تم أيضا جدولة مباريات الدرجة الثانية.

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" بيانا صادرا من المجلس الرياضي الإسباني جاء فيه :"تستأنف منافسات البطولة خلال يومي 13 و14 حزيران/يونيو المقبل، وستكون أول مباراة يوم الخميس الموافق 11 حزيران/يونيو بين أشبيلية وريال بيتيس. وستقام آخر جولة، بشكل متوقع، ودائما وفقا لتطورات الوباء يومي 19 و19 تموز/يوليو المقبلين".

تمت الموافقة على هذا عقب الاجتماع الذي شهد مشاركة مندوبي الاتحاد الإسباني توماس جونزاليز كويتو وأندرو كاميس، ومندوبي الرابطة كارلوس دل كامبو وأوسكار مايو، ومندوبي المجلس الرياضي الإسباني خوان فرنانديز كارنيسر وخواكين دي أريستيجوي.