شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ليفركوزن يفوز على فرايبورج بصعوبة بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بايرن ليفركوزن فوزًا ثمينًا على مضيفه فرايبورج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري الالماني لكرة القدم «بوندرزليجا».

وواصل النجم الألماني الشاب كاي هافيرتز، توهجه منذ عودة مسابقة الدوري الألماني، وقاد فريقه باير ليفركوزن لتحقيق فوز ثمين على فرايبورج، بإحرازه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفركوزن للنقطة 56 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 38 في المركز الثامن.