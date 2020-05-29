محمد صلاح يستعد لعودة الـ«بريميرليج» في حمام السباحة (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، والتي تقرر بصفة رسمية عودة المنافسات بها يوم 17 يونيو المقبل بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة خلال جلسة تدريبية بحمام السباحة.
جدير بالذكر أن مجلة «فوربس» الأمريكية، أعلنت اليوم الجمعة، قائمة النجوم الأعلى حصدا للأجور في العالم، وجاء محمد صلاح، في المركز الرابع بقيمة 35.1 مليون دولار.
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