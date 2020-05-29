شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يدرس نقل نهائي دوري الأبطال من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2019-2020)، المقرر إقامتها في إسطنبول بتركيا، بسبب إمكانية إقامة المباراة بدون حضور جماهيري في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ووفقًا لصحيفة «الإندبندنت»: «يتزايد احتمال نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول.. وأجرت تركيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أول جولة من المفاوضات حول أن الدولة المضيفة لن تسترد استثماراتها في حال إقامة المباراة من دون جمهور».

وأشارت الصحيفة إلى أن: «هذه المناقشات ما زالت حتى الآن في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن تم بالفعل تسمية البدائل مثل لشبونة وبعض المدن الألمانية».