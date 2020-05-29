شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي» يدعو مجلس الاتحاد السكندري لاجتماع لمناقشة استئناف النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، دعوة مجلس إدارة النادي لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو، وسط اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على سلامة أعضاء المجلس.

يأتي الاجتماع لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بشئون النادي خلال المرحلة المقبلة ومنها الموقف المالي في ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما سيتطرق الاجتماع للإجراءات التي سيتبعها النادي خلال المرحلة المقبلة تحسبًا لعودة النشاط الرياضي، وكذلك مناقشة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق النادي المختلفة، واستعراض ملف الصيانة والتطوير الخاص بإنشاءات النادي.