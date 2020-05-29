عزمى مجاهد يكشف تفاصيل مكالمته مع محمود سعد داخل مستشفى العزل

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جدة - عمرو شويل كشف عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، تفاصيل مكالمته مع محمود سعد المدير الفنى للجبلاية داخل مستشفى العزل اليوم، لافتا إلى أن الأخير تحسن بشكل كبير وأنه كان يعانى من صعوبة فى التنفس خلال الأيام الماضية إلا أن بدأ فى التنفس بشكل طبيعى اليوم.
وأعلن مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.
وقال مجاهد إنه محمود سعد أكد له خلال المكالمة اليوم أنه درجة حرارته اصبحت طبيعية، وأنه يحظى برعاية طبية كاملة للتعافى من فيروس كورونا المستجد.
تابع مجاهد أن محمود سعد كان لا يتأخر عن مساعدة أى مدرب أو شخص عادى يطلب مساعدته، وبالتالى فالدعوات التى تلقاها خلال الساعات الأخيرة كفيلة برفع هذا البلاء عنه وعودته لبيته سالما بعد اكتمال شفاءه.
وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.
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