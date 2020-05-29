شكرا لقرائتكم عزمى مجاهد يكشف تفاصيل مكالمته مع محمود سعد داخل مستشفى العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، تفاصيل مكالمته مع محمود سعد المدير الفنى للجبلاية داخل مستشفى العزل اليوم، لافتا إلى أن الأخير تحسن بشكل كبير وأنه كان يعانى من صعوبة فى التنفس خلال الأيام الماضية إلا أن بدأ فى التنفس بشكل طبيعى اليوم.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

Advertisements

وقال مجاهد إنه محمود سعد أكد له خلال المكالمة اليوم أنه درجة حرارته اصبحت طبيعية، وأنه يحظى برعاية طبية كاملة للتعافى من فيروس كورونا المستجد.

تابع مجاهد أن محمود سعد كان لا يتأخر عن مساعدة أى مدرب أو شخص عادى يطلب مساعدته، وبالتالى فالدعوات التى تلقاها خلال الساعات الأخيرة كفيلة برفع هذا البلاء عنه وعودته لبيته سالما بعد اكتمال شفاءه.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.