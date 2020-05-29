شكرا لقرائتكم الأهلي يضع تصوراً طبياً واحترازياً لاستئناف التدريبات الجماعية منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الأهلي تصوراً طبياً واحترازياً تمهيداً لاستئناف الفريق الأحمر لتدريباته منتصف شهر يونيو القادم بناءاً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء، حيث وضع مسئولو الأهلي عدداً من القواعد الهامة والتي سيعود على أساسها الفريق أبرزها : تباعد اللاعبين أثناء أداء التدريبات، خوض التدريبات على شكل مجموعات بحيث في حال تعرض أي فرد للإصابة يتم ابعاد المجموعة التي خالطته فقط، عمل تحليل فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات ،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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ويتوقف النشاط الكروي والرياضي في مصر حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موقف الموسم الحالي سواء باتخاذ قرار بالغاؤه أو استكماله خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).