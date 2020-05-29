شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات المقبلة، لذا من المستبعد فكرة التعاقد مع زياد بوغطاس مدافع فريق النجم الساحلي التونسى فى الموسم الجديد، بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين لإدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، بعدما أصبح لاعبا حرا بسبب خطأ إدارى لناديه وفقا للتقارير المختلفة التى شهدتها الساعات الماضية وربطت اسمه بالزمالك حيث حاول وسطاء إقناع مسؤولي الأبيض بالتعاقد معه خاصة إن النادى لن يتحمل سوى راتبه السنوى إلا إن عدم حاجة الأبيض إلى مدافع أدت إلى رفضت الاقتراح حتى حال إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيمن حيث ترغب إدارة نادى الزمالك فى تدعيم تلك الجبهة بلاعبا يكون ذلك مركزه الأساسي وليس لاعبا يتم توظيفه بها.

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وبذلك أصبح مدافع النجم الساحلى خارج حسابات الزمالك ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.

ويحسم مسئولو الزمالك، ملف الصفقات خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء عن أن إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع المدرب ستحدد عدد الأجانب المقرر استقدامهم وفقًا للائحة الموسم الجديد حيث سيتم استقدام لاعب واحد فقط إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم حال سماح اللائحة بأربع لاعبين فقط، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك حيث تطالب الإدارة البيضاء باستمرار العمل باللائحة الحالية حتى توفق الأندية أوضاعها وحال استمرار العمل بها سيكون هناك متسع أمام الإدارة البيضاء أمام استقدام ثنائى أجنبى إلى جانب الثلاثى أوناجم وبن شرقى وساسى وفى هذه الحالة ستكون هناك فرصة أمام عودة الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، والذى تألق بصورة كبيرة مع زعيم الثغر ما جعله محط أنظار عدد من الأندية..