شكرا لقرائتكم للجنة الطبية العليا تعقد اجتماعاً حاسما غدا لمناقشة استئناف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الطبية العليا برئاسة دكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اجتماعاً هاماً غداً السبت ، لمناقشة استئناف النشاط الرياضي في ظل المستجدات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد ، والتوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضى لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وتعتبر اللجنة الطبية العليا هى المسئولة عن وضع التصور الطبى لكافة الأنشطة الرياضية فى مصر بشكل عام، ومنها ممارسة الرياضة فى الشوارع وعودة جميع الألعاب بما فيها كرة القدم وفتح الصالات الرياضية "الجيم".

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وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الافريقى للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة إلى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.