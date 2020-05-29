شكرا لقرائتكم أولاد الراحل علاء على يزورن قبره في في ليلة "العيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت أسرة الراحل علاء على نجم الزمالك الأسبق على زيارة قبره في ليلة عيد الفطر المبارك.
ونشر أحمد عيد فيديو لأطفال الراحل علاء على خلال قيامهم برش المياه على قبره.
كان علاء على قد لعب فى صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك فى الفترة بين مواسم 2009 و2012، وذلك بعدما تم تصعيده من فرق الناشئين بالأبيض.
وخاض علاء علي العديد من التجارب فى الدوري المصرى كان من بينها الانتقال لفريق تليفونات بني سويف في عام 2013 وسموحة فى 2015 ومن ثم تمثيل فرق طلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت فى المواسم التالية.
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