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تقارير إنجليزية: دى بروين يرغب في التوقيع مع مانشتسر ستي رغم تهافت العروض

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة النجم البلجيكي كيفن دى بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، فى توقيع عقدا جديدا مع ناديه الحالى، رغم العروض المغرية التى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة من نادى الإسباني، الذى يسعى للحصول على خدماته، وذكرت صحيفة "اكسبريس" الإنجليزية، أن البلجيكي كيفن دى بروين، اشترط إلغاء العقوبة الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بعدم المشاركة فى المسابقات الأوروبية لمدة عامين، من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادى.

أضافت الصحيفة، أن محكمة التحكيم "كاس"، سوف تنظر فى الإستئناف المقدم من النادى الإنجليزي، ضد العقوبة الموقعة عليه من اليويفا، بسبب خالفته قواعد اللعب المالى النظيف، فى الثامن من شهر يونيو المقبل.

 

وينتهى عقد دى بروين مع السيتي، فى صيف عام 2023، ولكن تسعى إدارة النادى للإبقاء على نجمها لأطول فترة ممكنة، فى ظل إهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

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ويتألق دى بروين، صاحب الـ28 عاما، مع السيتي خلال الموسم الحالى، من خلال تسجيله 9 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة، خلال 35 مباراة فى جميع المسابقات.

 

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب ، خلال الموسم الحالى، برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق 25 نقطة، عن صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس .

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