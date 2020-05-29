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حقيقة حصول أزارو على عرض من الشباب السعودي

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أكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لم يصل للنادي أي مكاتبات بشكل رسمي من اندية الشباب السعودي وذلك من أجل تعاقد مهاجم فريق نادي كرة القدم الأول النادي الأهلي اللاعب وليد أزارو مع صفوف الاتفاق السعودي.

وأكد النادي الأهلي على أن كل الأوضاع تبدو كما هي وذلك بسبب إيقاف جميع الأنشطة بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد كما أنه أكد على أن موقف أزارو سيتم العمل على حسمه في نهاية الموسم الحالي وأكد على أن النادي لم يأتي له أي عرض بشأن اللاعب أزارو سواء من الشبا بالسعودي أو من أي نادي أخر وأن الأوضاع كما هي في النادي.

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