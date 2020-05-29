شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة انتخابات اتحاد الكرة.. المد سنة للجنة الخماسية الحل الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات التمديد للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لفترة ولاية جديدة لمدة سنة، هو الحل الأقرب والمخرج الآمن لأزمة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، فى ظل الجدل الدائر حاليا حول مصير الانتخابات وموعد إقامتها، وكذلك مدة المجلس الجديد سواء سنة واحدة أو 4 سنوات، وكشفت مصادر مقربة من وزير الرياضة، أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات للتمديد للجنة الخماسية لمدة عام لاسيما وأن اللجنة أمامها العديد من الملفات المفتوحة التى ما زالت تحتاج لمزيد من الوقت لانهائها مثل مشروع اللائحة الجديدة وتقليص الجمعية العمومية وتطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى وغيرها من الملفات المهمة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أخطر اللجنة الخماسية بإقامة الانتخابات فى موعدها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات مقبلة، وفى المقابل، قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنهم جاهزون لإعداد أي شيء لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة، مؤكدا أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام خلال الصيف المقبل، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وقال حطب في تصريحات له: "انتخابات اتحاد الكرة لا بد أن تكون لمدة عام واحد وفقًا للقانون المصري".. وواصل: "القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولابد من تطبيقه، والقانون الحالي يمنع المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة".

Advertisements