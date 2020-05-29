شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 29 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة التى يأتى على رأسها توضيح موقف الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الأيام الأخيرة حول تلك رغبة اتحاد جدة السعودى فى ضم اللاعب التونسى، حيث لعب ساسى من قبل للنصر السعودى قبل انتقاله إلى صفوف قلعة ميت عقبة ليبدأ رحلة التألق مع الفريق الأبيض ويصبح أحد ركائزه الأساسية، ويواصل اللاعب التونسى فى الوقت الحالى استعداداته فى بلاده من خلال التدريبات اليومية فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكيل فرجانى ساسى يوضح حقيقة عرض اتحاد جدة لضمه من الزمالك

كشف مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حقيقة عرض اتحاد جدة السعودى لضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الأيام الأخيرة حول تلك رغبة النادى السعودى فى ضم اللاعب التونسى، وقال وكيل ساسى لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الجارية لم يحدث أمر رسمى فى المسألة، ولم يصل عرض للاعب بصورة رسمية حتى يتم الحديث عنه.

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كشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

كارتيرون يُرسل برنامج التدريب للاعبى الزمالك لمواصلة تنفيذه بالمنازل

واصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إرساله برنامج التدريب للاعبى الفريق من أجل الاستمرار فى خوض المران المنزلى للحفاظ على لياقتهم البدنية، ولم يخطر الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبى الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، بأى أمر يخص المران الجماعى للفريق، حيث تنتظر الإدارة البيضاء والجهاز الفنى موقف النشاط الكروى فى مصر خلال الموسم الجارى، ويرغب كارتيرون فى حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم خلال فترة التوقف، خاصة فى ظل انتظار مصير أيضا مواجهة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى حيث ينتظر الفريق، موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد المواجهة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.