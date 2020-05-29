شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر التوربيد وليد أزارو بعد انتهاء إعارته للاتفاق وعودته للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي، حديث الساحة في الوسط الرياضي، بعد اقتراب فترة إعارته من نهايتها، لتزيد التكهنات حول مستقبله، خاصة بعد ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك كما تلقى عرضاً من أحد الأندية القطرية خلال الساعات الأخيرة، ويُناقش مسئولو الأهلى مصير أزارو لتحديد موقفه فى ظل وجود رفض السويسرى رينيه فايلر استمراره بالقلعة الحمراء، في الوقت الذي تتمسك لجنة التخطيط باستمرار اللاعب والذي تراه مفيداً للغاية للفريق خلال الفترة المقبلة في ظل تواضع مستوى اللاعبين المعروضين على النادي، وهناك العديد من السيناريوهات التي تنتظر اللاعب المُلقب بالتوربيد وهى:

أصبح موقف وليد أزارو من الاستمرار مع الأهلي في موسمه القادم صعباً، خاصة في حال استمرار السويسري رينيه فايلر في منصبه كمدير فنى للفريق، بعد الأزمة التي نسبت بينهما مؤخلراً وتسببت في رحيله عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

Advertisements

يحاول مسئولو الأهلي إقناع أزارو بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً ، خاصة أنه يتبقى في عقده مع الأهلي موسم واحد فقط، ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة المهاجم المغربي لصفوف الأهلي.

تلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم وراء تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة فى الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي، كما تلقى التوربيد المغربي عرضاً من أحد الأندية الخليجية خلال الفترة الماضية وبالتحديد من الدوري القطري كما يوجد مناوشات من عددة أندية مصرية أبرزها الزمالك وبيراميدز.

ويسعى مسئولو الأهلي لتأمين أزارو بشكل يمنع انتقاله لأى نادٍ مصري خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء، ويأتي التفكير في تأمين المهاجم المغربي بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك فى الحصول على خدمات وليد آزارو بالموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلي رداً على قيام الأخير بضم محمود عبد المنعم "كهربا" في يناير الماضي بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضي دون رغبة الأبيض.