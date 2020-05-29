حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك. تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك اجتماع مهم غدا للجنة الطبية العليا لمناقشة استئناف النشاط الرياضى حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي اتحاد الكرة: محمود سعد يستجيب للعلاج وحالته فى تحسن مستمر كارتيرون يُرسل برنامج التدريب للاعبى الزمالك لمواصلة تنفيذه بالمنازل Advertisements أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بالصعود أو استكمال الدورى مجلس الأهلي يعتمد العقود الجديدة فى النشاط الرياضي خلال الاجتماع المقبل وكيل فرجانى ساسى يوضح حقيقة عرض اتحاد جدة لضمه من الزمالك

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