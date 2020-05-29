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عزمى مجاهد يكشف تفاصيل مكالمته مع محمود سعد داخل مستشفى العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، تفاصيل مكالمته مع محمود سعد المدير الفنى للجبلاية داخل مستشفى العزل اليوم، لافتا إلى أن الأخير تحسن بشكل كبير وأنه كان يعانى من صعوبة فى التنفس خلال الأيام الماضية إلا أن بدأ فى التنفس بشكل طبيعى اليوم.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس ، وذلك أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

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وقال مجاهد إن محمود سعد أكد له خلال المكالمة اليوم أنه درجة حرارته أصبحت طبيعية، وأنه يحظى برعاية طبية كاملة للتعافى من .

تابع مجاهد أن محمود سعد كان لا يتأخر عن مساعدة أى مدرب أو شخص عادى يطلب مساعدته، وبالتالى فالدعوات التى  تلقاها خلال الساعات الأخيرة كفيلة برفع هذا البلاء عنه وعودته لبيته سالما بعد اكتمال شفائه.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.

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