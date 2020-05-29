شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يتمسك بإدارة جلسة تجديد تعاقد المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بإدارة جلسة تجديد تعاقد المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول، وعدم ترك الأمر لهانى سعيد المدير الرياضى لقلة خبرته فى هذا الجانب، واحتمالية تعثر المفاوضات بين الطرفين، خاصة أن هناك اتجاها قويا من إدارة الكرة بالفريق السماوى لتعديل قيمة تعاقد المهدى سليمان، نظرًا لضعفها بالمقارنة بباقى زملائه، وكونه أصبح أحد الأعمدة الأساسية بالفريق ومن اللاعبين الأساسيين، ومن المنتظر أن يحدد ممدوح عيد موعد جلسة تجديد تعاقد المهدى سليمان، فور عودته من أوروبا، حيث يتواجد حاليًا خارج مصر لمباشرة بعض أعماله الخاصة.

المهدى سليمان يعد من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

وكان المهدى سليمان أكد أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

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وأضاف: "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

وشدد حارس بيراميدز على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب".

شدد على أن أى حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدى سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقى بشكل كبير.