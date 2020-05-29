"مكسب لنا".. الاتفاق يعلن عن موقفه من أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر من داخل نادي الاتفاق السعودي، عن موقف ناديه من ضم المهاجم المغربي وليد أزارو والمعار من صفوف الأهلي في يناير الماضي.

وأفاد مصدر مسؤول من داخل نادي الاتفاق، في تصريحات عبر صحيفة "البلاد" السعودية، أن أزارو يعتبر من المهاجمين المميزين الذي أكدوا حضورهم في الدوري السعودي بشكل واضح، مشددًا أن المهاجم المغربي من أهم مكاسب الاتفاق في الخط الأمامي.

وعن مستقبل أزارو رفقة "فارس الدهناء"، أوضح :"ننتظر استئناف الموسم من عدمه، وهو الأمر الذي سيتم اتخاذ فيه العديد من القرارات الفنية والإدارية".

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وأضاف :"وليد أزارو سيكون من بين أحد اللاعبين الذين سيتم مناقشة التعاقد معه من عدمه".

أزارو كان قد انتقل إلى صفوف الاتفاق في يناير الماضي على سبيل الإعارة، ليشارك في سبع مباريات سجل من خلالها ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف وحيد.

جدير بالذكر أن أزارو رحل إلى الأهلي في صيف 2017 لينجح في موسمه الأول رفقة القلعة الحمراء أن يحرز لقب هداف مسابقة الدوري بعد تسجيله 18 هدفًا.