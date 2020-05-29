هدف الزمالك.. بن عيادة يكشف عن مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري، عن مستقبله في ظل نهاية عقده مع فريقه الحالي بنهاية الموسم الجاري.

بن عيادة قال في تصريحات عبر صحيفة "البلاد" السعودية، الجمعة، إن الاحتراف الخارجي طريقه للحصول على مكان أساسي في تشكيل المدرب الجزائري جمال بلماضي رفقة منتخب "محاربي الصحراء"، لافتًا إلى أن نادي أهلي جدة السعودي قد يكون طريقه المقبل.

وأفاد بن عيادة، أنه يمتلك عدة عروض جادة سيحرص على دراستها في الفترة المقبلة من بينهم عرضًا من جانب أهلي جدة السعودي للانضمام إلى صفوفه.

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وأضاف صاحب الـ27 عامًا، أنه يريد خوض تجربة احترافية مع فريق قوي يمتلك الطموح وقادر على المنافسة بالبطولات، مشددًا أن الهدف من ذلك الحصزل على فرصة تمثيل المنتخب الجزائري.

وكان بن عيادة ارتبط بالانتقال إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل حيث يرغب الفريق الأبيض في تدعيم الجانب الأيمن خاصة بعد رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز في الموسم الحالي.

بن عيادة كان قد انضم إلى قائمة المنتخب الجزائري وتحديدًا قبل مباراة زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام بالكاميرون، إلى أن المباراة تم تأجليها على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن بن عيادة شارك مع فريقه قسنطينة في الموسم الحالي بواقع 21 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.