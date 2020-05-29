تنتوي إدارة نادي الهلال السعودي تجديد عقد الإيطالي “سباستيان جيوفينكو” لموسم آخر، على أقل تقدير بناء على توصية من المدرب الروماني “رازفان لوشيسكو”.

وكانت إشارة الروماني خلف استمرار الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” مع الزعيم، بعد الأنباء التي تداولت عن رحيله، وسط قدوم عروض من كل حدب وصوب،

وتلقى جيوفينكو عدة عروض من أندية إيطالية وبرازيلية، كان أبرزها فريقه السابق بارما، بينما فضل اللاعب التريث إلى نهاية الموسم الحالي لحسم قراره بالاستمرار مع الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر، وقيل في الصحف أن الهلال يُحدد مصير الإيطالي جيوفينكو وفق رغبة المدرب.

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وكان جوفينكو القادم من الدوري الأمريكي للمحترفين، لاعبًا أساسيًا في الجيل الذهبي للزعيم، والذي توج في العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا، وهو قوام ترغب الإدارة في الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

وفي سياق متصل، سوف تحدد إدارة الهلال موقف القائد “محمد الشلهوب” في القريب العاجل، بناءً على توصية من المدرب “لوشيسكو” الذي سيحدد إما التجديد له لمدة عام جديد، أو إجباره على الاعتزال بالقميص الذي عشقه طوال مسيرته، كما كان من الواضح أن الهلال يُحدد مصير الإيطالي جيوفينكو.

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