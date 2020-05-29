شاهد فيديو أهداف سالزبورج وأوستريا لوستيناو في نهائي كأس النمسا، اليوم الجمعة 29-5-2020، وعادت أندية الدوري الممتاز النمساوي للتدريبات منذ يوم 20 أبريل الماضي مع تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة، وعادت التدريبات الكاملة يوم 15 من الشهر الجاري.

دخل فريق ريد بول سالزبورج المباراة كبطل لمسابقة الدوري النمساوي وكان قد تأهل الى المباراة النهائية على حساب فريق لاسك.

فى المقابل فريق أوستريا لوستيناو المنتمي للدرجة الثانية في أول منافسة رسمية منذ توقف نشاط الكرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في النسما قد تأهل على حساب فريق فاكير إنشبروك.

افتتح اهداف المباراة فريق سالزبورج فى الدقيقة 19 عند طريق اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي، وبخطأ من لاعب فريق أوستريا فى الدقيقة 21 عن طريق اللاعب دومينيك ستومبرجر انهي سالزبورج الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل.

وفى الشوط الثاني عزز اللاعب السويسري “نوا أوكافور” تقدم سالزبورج وسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 53، وأضاف اللاعب الغاني “مجيد أشيميرو” الهدف الرابع لسالزبورج من تسديدة قوية.

واستمر تألق لاعبو القارة السمراء وسجل اللاعب المالي “سيكو كويتا” الهدف الخامس لسالزبروج فى الدقيقة 79، لتصبح النتيجة 5-0.

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إليكم أهداف المباراة

الهدف الاول سالزبورج 1-0

الهدف الثاني سالزبورج 2-0

الهدف الثالث سالزبورج 3-0

الهدف الرابع سالزبورج 4-0