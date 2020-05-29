الهلال أم النصر أم الأهلي؟ وكيل فرجاني ساسي يوضح الرؤية

أوضح وكيل أعمال فرجاني ساسي الرؤية لعشاق نادي الزمالك الذين كثرت تساؤلاتهم عما إذا كان النجم التونسي في طريق العودة إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي من بوابة الهلال أم العودة إلى النصر أو الانتقال إلى أهلي جدة، أم أنه سيواصل مسيرته الاحترافية مع الزمالك للموسم المقبل.

وقال وكيل فرجاني ساسي “مهند عون” لوسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة 29-5-2020، إن النجم الدولي التونسي مُستمر مع الزمالك، دون أن ينفي وجود مفاوضات شفهية.

وأضاف “عروض من أندية سعودية؟ لا يوجد أي شيء رسمي في الوقت الراهن كي أتحدث عنه، فلم يتلق فرجاني ساسي أي عرض من أي فريق سعودي حتى الآن”.

وتلتف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حول فرجاني ساسي منذ يناير الماضي، وترددت أنباء عن نية نادي الهلال السعودي في ضمه، بعدما لمع نجم اللاعب مع الزمالك في كأس الكونفدرالية ثم مع منتخب تونس خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي شهدت تأهل نسور قرطاج لنصف النهائي.

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ولدى صاحب الـ 27 عامًا تجربة قصيرة في الملاعب السعودية، كانت رفقة نادي النصر خلال ميركاتو يناير 2018 مقابل مليوني يورو، إلا أنه فشل في الاستمرار لأكثر من 6 أشهر، ليرحل بعدها إلى الزمالك في صفقة قام بتمويلها مالك نادي بيراميدز السابق “تركي آل الشيخ”.

واكتنف الغموض مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك، منذ تخلي تركي آل الشيخ عن دعم الفريق الأبيض ورئيسه مرتضى منصور خلال صيف 2019، وإعلان عودته لدعم الأهلي فقط في مصر.

وكان تركي آل الشيخ يتولى مسؤولية تسديد الراتب السنوي لفرجاني ساسي بالإضافة إلى المغربي خالد بوطيب، ومن بعد رحيله دبت العديد من الخلافات بين مرتضى منصور ولاعبين أمثال طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء بسبب الاهتمام بتسديد الراتب الخضم للاعب فرجاني ساسي قبل الجميع.