شاهد مع موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ29، اليوم الجمعة 29-5-2020، والمقامة على ملعب نادي فرايبورج “شوارزوالد ستاديون”.
يحتل “باير ليفركوزن” المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا متساويًا في نفس عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “بوروسيا مونشنجلادباخ” برصيد 53 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن “فولفسبورج“ صاحب المركز السادس.
بينما يقبع فريق “فرايبورج” في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 8 لقاءات.
وانتهت آخر مواجهة بين “باير ليفركوزن وفرايبورج” بالتعادل الايجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “باي ارينا” يوم 23 نوفمبر 2019.
تقدم باير ليفركوزن بالهدف الأول فى الدقيقة 54 عند طريق اللاعب كاي هافيرتز.
إليكم فيديو أهداف مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني
الهدف الاول ليفركوزن 1-0
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