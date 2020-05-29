شاهد مع موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني، لحساب الجولة الـ29، اليوم الجمعة 29-5-2020، والمقامة على ملعب نادي فرايبورج “شوارزوالد ستاديون”.

يحتل “باير ليفركوزن” المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا متساويًا في نفس عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “بوروسيا مونشنجلادباخ” برصيد 53 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن “فولفسبورج“ صاحب المركز السادس.