يوفنتوس يطلب نجمين من برشلونة للموافقة على رحيل بيانيتش

مع تأثير أزمة فيروس “كورونا” على الإدارة المالية للأندية في كل مكان، يبدو أن هذا هو صيف المقايضات، والصفقات التبادلية بين الأندية الكبرى، حتى بالنسبة للأندية التي تمتلك ميزانيات ضخمة.

وبات نادي برشلونة من ضمن الفرق التي ستعاني ماديًا، نظرًا لقائمة رواتبهم الباهظة، لذلك لجأت الإدارة إلى التفاوض نحو صفقات مقايضة، حيث باتت أهدافهم معروفة في الميركاتو الصيفي.

لقد ارتبطوا كثيرًا بالتعاقد مع “ميراليم بيانيتش” من يوفنتوس ، وبالمقابل أبدى النادي الإيطالي اهتمامًا باثنين من اللاعبين، وفقًا لصحيفة “ماركا” اليوم.

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أرتورو فيدال، الذي لعب في اليوفي سابقًا، والموهبة التي لم تزدهر بعد “عثمان ديمبيلي” هما الاسمان اللذان تم طلبهما ، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستحدث الصفقة.

وحتى الآن يرغب برشلونة في التخلص من راتب ديبمبلي وفيدال، ولكن إدارة يوفنتوس لا ترغب في دفع راتبهما كاملاً، وتريد استعارة “مشروطة” طويلة الأمد.

في النهاية، اقترحت “ماركا” أنه من المرجح أن يتم سد الفجوة بين قيمة الثنائي وقيمة اللاعب البوسني، إما عن طريق دفع يوفنتوس للفارق المادي نقدًا، أو الموافقة على ضم اللاعبين على سبيل الإعارة، مقابل ترك بيانيتش يرحل بصفة دائمة.