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آرسنال لم يتعلم من الدرس ويُفاوض لاعب برشلونة المعار

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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دخل لاعب وسط ، رافينيا ألكانتارا دائرة اهتمامات آرسنال الإنجليزي لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الجانرز يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب البرازيلي المعار حاليا لفريق سيلتا فيجو الإسباني.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة يفكر في السماح للاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالمغادرة، لتوفير مساحة في قائمة الفريق من أجل الصفقات الجديدة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن، في حال انضمام رافينيا للجانرز؛ سيتخلى النادي اللندني بذلك عن فكرة ضم لاعب الوسط داني سيبايوس بشكل نهائي، الذي يلعب معارًا حتى نهاية الموسم الحالي من ، حيث تكلفة شراء رافينيا، قد تبلغ 13 مليون جنيه إسترليني فقط.

تجدر الإشارة إلى أن آرسنال فشل في تجربة سابقة مع أحد اللاعبين المهمشين في برشلونة “دينيس سواريز”، حين استعاره خلال النصف الثاني من موسم 2019/2018.

ولم يترك دينيس سواريز بصمة تُذكر مع المدفعجية، إذ شارك في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي كبديل، ليعود إلى برشلونة الذي قرر بيعه في الميركاتو الصيفي 2019 لسيلتا فيجو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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